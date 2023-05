Il centro storico si prepara ad accogliere i torinesi: il 4 giugno la festa dell'arte e dell'artigianato nel Borgo Juvarriano

A volte ritornano. Dopo uno stop forzato causa pioggia e il rinvio, è partito il count down per JuvArt. E' questo il nome della Festa dell'arte e dell'artigianato che domenica 4 giugno animerà tutto il Borgo Juvarriano. Un quartiere che si apre ai turisti, ma non solo. Un borgo che mette in mostra le proprie bellezze ed eccellenze anche ai torinesi.



Il programma è fitto, animato dalle attività commerciali che ogni giorno vivono il Borgo Juvarriano: dalle 9:30 alle 19, Juvart prevede mercatini degli artigiani di zona, stand con esposizione di tappeti orientali, street food, giochi e sport di strada, esposizione di pittori e scultori, giostre dedicate ai più piccoli e una caccia al tesoro. Da segnalare poi la visita guidata dedicata alle famiglie e ai bambini per scoprire il borgo "con il naso all'insù".



L'evento è patrocinato dalla Circoscrizione 1, dal Comune di Torino, dall'Associazione Centro Storico Torino e dal Polo del '900.