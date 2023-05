Passaporti, ieri apertura straordinaria degli uffici: quasi duemila istanze acquisite

Ieri, sabato 27 Maggio, ha avuto luogo la tredicesima apertura nel fine settimana degli Uffici Passaporti, la quinta del 2023.

Fortemente voluta al fine di agevolare i cittadini nella presentazione delle istanze di passaporto, l’apertura nel fine settimana degli sportelli dell’Ufficio Passaporti della Questura di piazza Cesare Augusto 5 e dei Commissariati Sezionali e Distaccati è stata dedicata esclusivamente alla presentazione dell’istanza per il rilascio del passaporto di coloro che non sono riusciti a ottenere un appuntamento sull’Agenda on line.

· Dalle ore 08.00 alle 14.00 gli Uffici Passaporti di questa provincia hanno ricevuto complessivamente 1.686 istanze.

· Alle ore 19.00, al termine dell’apertura, con la chiusura dell’Ufficio Centrale di Piazza Cesare Augusto n.5 che ha osservato orario continuato, il numero totale di istanze acquisite è di 1.908.

Le istanze raccolte nella giornata di ieri sono in linea con quelle del precedente Open Day di Aprile, al termine del quale erano state presentate 1872 richieste, e conferma il trend delle ultime aperture del fine settimana, che ha registrato un calo delle istanze rispetto a quanto avvenuto a inizio anno.

Si precisa che molti sono i passaporti pronti e in giacenza da oltre 30 giorni, ben 9.165, presso l'ufficio Centrale della Questura ed i Comm.ti sezionali e distaccati, non ancora ritirati dai cittadini che nelle scorse settimane ne hanno fatto richiesta.