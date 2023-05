Rischio di crollo per la sommità di una ciminiera di una fabbrica in via Castelgomberto, all'angolo con via Filadelfia.

Il capogruppo dei Moderati in Circoscrizione 2 Alessandro Nucera ha segnalato ai vigili del fuoco e alla Polizia Municipale la presenza di crepe sul manufatto di Mirafiori Nord.

Oggi pomeriggio i pompieri effettueranno un sopralluogo per verificare l'eventuale dissesto statico di alcune parti.