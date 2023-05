Approvata la DNCF del Gruppo BCC Iccrea

Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha approvato la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria (DCNF) 2022 del Gruppo BCC Iccrea.

Oltre l’85% degli impieghi lordi del Gruppo – che si attestano nel 2022 a oltre 95 miliardi di euro – è a favore di famiglie e piccole e medie imprese, risultato che testimonia la concreta azione volta alla crescita responsabile e sostenibile del territorio di insediamento.

La sostenibilità si conferma elemento centrale e prioritario del percorso strategico del Gruppo con l’obiettivo di continuare a supportare lo sviluppo del tessuto sociale ed economico del territorio indirizzando sempre di più le risorse finanziarie verso impieghi e investimenti sostenibili.

Sul fronte delle erogazioni creditizie, nel 2022 sono stati di rilievo sia i finanziamenti a impatto sociale, che si attestano a oltre 8,4 miliardi di euro, sia i finanziamenti a impatto ambientale, pari a 765 milioni di euro. Dati che confermano l’azione strategica del Gruppo volta a promuovere la transizione e un impatto sociale positivo, accompagnando soci e clienti alla realizzazione di un sistema più resiliente e sostenibile come testimoniano anche le numerose iniziative di beneficienza e sponsorizzazioni effettuate nel 2022 che ammontano complessivamente a oltre 33 milioni di euro.

Anche sul fronte del risparmio gestito, i risultati conseguiti nel 2022 evidenziano la grande attenzione del Gruppo a creare valore di lungo periodo. Nel corso dell’anno appena trascorso sono stati, infatti, gestiti e collocati circa 2 miliardi di euro in prodotti ESG ai sensi degli articoli 8 e 9 della Direttiva SFRD portando l’Asset Under Management in investimenti sostenibili a oltre 7,9 miliardi di euro, con un incremento pari a oltre 3,5 miliardi di euro rispetto allo scorso anno. La componente ESG dell’Asset Under Management si attesta dunque al 37% del totale.

A inizio del 2023, il Gruppo ha inoltre concluso l’emissione di un secondo Social Bond destinato a investitori istituzionali (domestici ed internazionali), per un ammontare di 500 milioni di euro, con l’obiettivo di supportare l’economia reale attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di PMI operanti nelle aree economicamente svantaggiate.

È proseguito in corso d’anno il percorso di contenimento e riduzione delle emissioni di gas serra con risultati positivi sia con riferimento alle emissioni dirette derivanti dalle attività del Gruppo (Scope 1 -6,49%) che a quelle indirette derivanti dai consumi di energia elettrica acquistata da terzi (Scope 2: -56.09%).

Nella prospettiva di supportare anche la definizione di obiettivi e strategie di progressivo contenimento e riduzione della carbon footprint, la Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario 2022 ha previsto, inoltre, la prima rendicontazione delle emissioni finanziate dal Gruppo (Scope 3 di portafoglio) con riferimento al portafoglio dei finanziamenti garantiti da asset immobiliari (“Mortgages” e “Commercial Real Estate”) e dei finanziamenti a imprese (“Business Loans”), con risultati pari, rispettivamente, a 1,7 milioni e 20 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

Per quanto attiene infine alla governance, nel corso del 2022 si è registrato un incremento della percentuale di donne che compongono il board e i comitati endo-consiliari della Capogruppo, che si attesta rispettivamente al 40% e al 41% del totale dei membri.

La sostenibilità oggi è per il Gruppo BCC un elemento centrale del suo essere banca al fianco dei clienti. L’azione del Gruppo è sempre più orientata a creare i presupposti per un futuro stabile, prospero e sostenibile, fornendo ai nostri clienti, tramite le BCC aderenti, le competenze, il supporto e gli strumenti utili ad affrontare il nuovo contesto economico e sociale, caratterizzato da una grande trasformazione. Un percorso che è parte della storia Gruppo e che viene promosso con rinnovato impegno e risultati concreti: elementi valorizzati di recente anche dall’Agenzia di Rating Moody’s Analytics che ha innalzato il Sustainability Rating del Gruppo BCC Iccrea ad A1, il massimo livello della scala di valutazione, evidenziando altresì la forte attenzione all’integrazione dei fattori ESG nella strategia, nelle operazioni e nei processi di gestione del rischio del Gruppo.

“Rafforziamo la vicinanza al territorio con l’obiettivo di offrire prodotti, consulenza e servizi sempre più attuali ai nostri soci e clienti, in un’economia reale che sta rapidamente cambiando le sue abitudini, i meccanismi dell’impresa e le esigenze di risparmio – ha commentato Giuseppe Maino, Presidente Gruppo BCC Iccrea – per questo ci affianchiamo alle BCC del Gruppo BCC affinché queste possano proporre soluzioni di eccellenza capaci di accogliere le necessità di innovazione che i clienti richiedono. Localismo, innovazione e transizione sono leve interconnesse che offrono alle BCC opportunità per fare sviluppo, rilanciando il loro ruolo di banche prossime secondo logiche mutualistiche. In relazione alla trasformazione sostenibile in atto abbiamo una responsabilità in più, ossia accompagnare le aziende clienti nell’assunzione di consapevolezza e fornire loro strumenti di supporto. Tra questi ci sono i finanziamenti atti ad accelerare la transizione, la consulenza funzionale per agevolare l’accesso alle risorse pubbliche messe a disposizione dell’Unione Europea, come il PNRR, e le polizze assicurative volte a mitigare i rischi connessi ai cambiamenti climatici”.