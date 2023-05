I giovani imprenditori in visita al Caat: "E' un mondo poco noto a molti dei torinesi"

Yes4To è un tavolo interassociativo costituitosi per contribuire, con la formulazione di proposte unitarie e condivise, alle scelte strategiche per lo sviluppo del territorio, a cui aderiscono i Gruppi Giovani di oltre 20 associazioni di giovani imprenditori, professionisti e dirigenti d’azienda del territorio torinese, in rappresentanza di oltre 18.000 persone.

“Grazie ancora al CAAT per aver accolto così calorosamente la delegazione Yes4To! - dichiara Clara Besson -. È stato un grande piacere avere Marco Lazzarino, Cofondatore di Yes4To, oggi Presidente CAAT, ad accompagnarci, insieme con la sua squadra, alla scoperta di questo “mondo” poco noto ai Torinesi, sebbene costituisca un polo logistico di eccellenza e di interesse, non solo locale. Affascinante vedere di prima mattina gli ultimi scambi di merce, nella galleria di oltre 1 Km, e poi ascoltare dal Presidente e dal Direttore Generale i progetti e gli sviluppi di una realtà così importante…ed immaginare una Cena in Bianco in questi spazi del Mercato - già organizzata!!!”