"Cena spaziale", al Campo Volo una serata per fare del bene a favore del Regina Margherita

I Presidenti dei Lions Club del Distretto 108Ia1 che include Caselle Torinese Airport, Collegno Certosa Reale, Cirié D’Oria, Cumiana Val Noce, Torino Augusta Taurinorum, Torino i Cavalieri, Torino La Mole, Torino New Century, Torino Sabauda, Torino Stupinigi, nel centenario dell’aeronautica militare, a 60 anni dal lancio della prima donna nello spazio, nel ventennale della nascita di Altec promuovono l’evento "Il valore della vita".

La serata unisce due eccellenze del territorio torinese, la Medicina e Lo Spazio; Verrà evidenziato, durante l’evento, il percorso storico che ha portato la Cardiochirurgia degli anni ’50-’60 con i primi trapianti di cuore, all’evoluzione della tecnologia medica con la chirurgia robotica da remoto a cui ha contribuito non poco la realtà dei fratelli Judica Cordiglia e i nuovi programmi spaziali di Thales Alenia Space e Altec.

La cena è finalizzata alla raccolta fondi per l’Ospedale Infantile Regina Margherita al fine di contribuire all’assistenza logistica e di supporto alle famiglie dei bambini cardiopatici di lunga degenza presso il reparto del dr. Carlo Pace Napoleone seguite dall’Associazione degli Amici dei Bambini Cardiopatici e alla realizzazione di una Biobanca Pediatrica a cura della prof.ssa Franca Fagioli della Divisione di Oncoematologia Pediatrica.

La prenotazione della cena deve avvenire entro il 25 maggio per email all'indirizzo: carmen.fiorella@libero.it e al numero 348 3810939; L’offerta minima per la serata è di 30 euro e i dati per fare il bonifico i seguenti: