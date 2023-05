Controlli anti degrado nella zona della ex Gondrand: due arresti da parte della Polizia

E' di due persone arrestate il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia nel quartiere di Barriera di Milano. In particolare, l’attività si è concentrata nell’area di via Cigna, in prossimità dello stabilimento in disuso “ Fercam ex Gondrand ” - già da tempo al centro delle cronache per situazioni di degrado e tensioni sociali - ed è stata mirata al contrasto della prevenzione di attività illecite come lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Proprio nel controllo di un’autovettura con a bordo alcune persone, è stato individuato un cittadino straniero che nascondeva addosso 17 frammenti di crack: per lui sono scattate le manette. In via Aosta, invece, i poliziotti hanno notato un 33enne senegalese affrettare il passo alla vista della divise e tentare di rifugiarsi in un minimarket. Sottoposto a verifiche, l’uomo è risultato ricercato, in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere, dovendo scontare la pena di 1 anno, 4 mesi e 24 giorni di reclusione come cumulo pena per plurime violazioni in materia di stupefacenti.