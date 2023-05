Tangenziale in tilt: tamponamento in entrata da Collegno in direzione Nord. Un ferito

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Maria Vittoria a seguito dell'incidente che si è verificato questa mattina in tangenziale.



Per la precisione, si tratta di un tamponamento avvenuto in ingresso da Collegno, lungo la carreggiata che procede verso Nord.



Ancora da ricostruire la dinamica che ha portato all'impatto, mentre una delle due vetture coinvolte ha terminato la sua corsa su un lato. A seguito dello schianto si sono verificate code in entrambe le direzioni di marcia della tangenziale, mentre sono entrati in azione sia le forze dell'ordine che i sanitari per riportare la situazione sotto controllo.