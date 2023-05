Nizza Millefonti, i cittadini denunciano spaccio e degrado: "Situazione insostenibile"

Ora con l'arrivo della stagione estiva, la situazione torna però a far preoccupare i cittadini. " Mi preme evidenziare la presenza sempre più massiccia di spacciatori che, soprattutto durante la stagione estiva, si aggirano in monopattino per le strade, senza alcun rispetto per i cittadini che vivono in questo contesto - si legge nel testo inviato alla redazione - Purtroppo, il problema si aggrava ulteriormente in quanto in ogni isolato sono presenti dei minimarket che non facilitano la situazione".

Nizza Millefonti non è nuova a episodi di spaccio e degrado . " È stato segnalato non so quante volte, ma sembra sia diventata la normalità. Nessuno fa nulla e questo è un dato di fatto ", si legge in un commento lasciato sul gruppo Noi di Nizza Millefonti.

Una realtà delle cose che tuttavia non sembrerebbe in miglioramento nel quartiere di Nizza Millefonti. "La situazione è insostenibile, basta farsi un giro davanti al negozio Koko Moda di via Nizza, sulle scale del Lingotto, fuori da Eataly, fino ad arrivare a piazza Carducci".

Solo ad aprile, i consiglieri di Torino Bellissima Claudia Amadeo e Matteo Tabasso avevano presentato una mozione proprio sulla presenza dei minimarket etnici all’interno della circoscrizione 8, in particolare nel quartiere di San Salvario. “ Spesso all’esterno di queste attività commerciali si concentrano gruppi di persone che consumano alcolici in orario notturno, bivaccando rumorosamente e fino a tarda ora, creando non pochi disagi ai residenti. Pare che il miglioramento ci sia stato anche grazie a qualche chiusura coatta e al fatto che parte della mala movida si sia spostato in altre zone della città”.

A destare tuttavia maggiore preoccupazione per gli abitanti di Nizza Millefonti è il problema della presenza degli spacciatori in zone più frequentate dai minori come i parchi e, al contrario, la scarsa presenza di videocamere e illuminazione. "L'ultimo episodio critico si è verificato nei giardini di via Ventimiglia, proprio di fronte alla scuola di amministrazione aziendale, luogo dove prima di ora non ha sostato un singolo pusher, dimostrazione del declino tutto (forse anche della città)" scrive ancora il cittadino. La mancanza di illuminazione e videocamere nei punti strategici di fronte all'ex Palazzina FIAT non aiuta la situazione".

Presto un tavolo con Circoscrizione 8 e vigili

La questione sarà approfondita dalla Circoscrizione 8 in un tavolo con i vigili del quartiere Nizza Millefonti, tuttavia il presidente Massimiliano Miano precisa: "Affermare che il Quartiere Nizza-Millefonti stia attraversando un periodo di forte degrado è ingeneroso nei confronti di un quartiere in cui abbiamo investito ingenti risorse in termini di infrastrutture e servizi alla collettività. E continuiamo a operare in quest'ottica. Nizza-Millefonti è uno dei quartieri più all'avanguardia per i servizi al cittadino. Chi afferma il contrario forse non conosce il vero degrado".