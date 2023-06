"Bambini in vendita in Circoscrizione 4", protesta di Fratelli d’Italia contro l'utero in affitto

E’ polemica anche in Circoscrizione 4 sul tema dell’utero in affitto. Dopo quanto accaduto al Salone del Libro con le tensioni verificatesi durante l'incontro del Ministro Roccella, continua a far discutere a Torino il tema della maternità surrogata.

"Riteniamo vergognoso che la maggioranza del Consiglio di Circoscrizione 4 si faccia paladina dei diritti delle donne, per poi nei fatti appoggiare e sostenere una pratica aberrante come quella del cosiddetto "utero in affitto" dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia Raffaele Marascio e Luca Maggia. “Consideriamo inaccettabile - proseguono - che una donna possa essere pagata per poter portare in grembo un figlio che non potrà mai accudire”. “Proprio ieri infatti la Commissione Giustizia della Camera ha concluso il voto degli emendamenti alla proposta di legge che dichiara la gestazione per altri reato perseguibile anche se commesso all'estero" concludono Maggia e Marascio.