Si rompe tubatura dell'acquedotto: Chivasso resta senza acqua

Brutto risveglio per i residenti di Chivasso, che questa mattina sono rimasti senza acqua. Intorno alle 7 si è infatti verificata una grave rottura alla tubazione dell'acquedotto in piazza Carlo Noè, che ha causato l'allagamento della zona.

La Polizia Municipale ha provveduto a chiudere l'area al passaggio delle auto ed altri veicoli. L'erogazione idrica è sospesa in quasi tutta la città, dal centro alle frazioni. Gli operai di Smat sono al lavoro per ripristinare l'acqua, che dovrebbe tornare in giornata.