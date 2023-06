Con Piazza Ragazzabile ritorna l’estate ecologica di Moncalieri

Appena finita la scuola per molti giovani c'è una interessante novità alle porte. Buone notizie per i ragazzi e le ragazze che rimarranno in città quest’estate a Moncalieri: la Città, come ogni anno, propone Piazza Ragazzabile, un cantiere ecologico dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni.

Appuntamento dal 19 giugno al 7 luglio

Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dal 19 giugno al 7 luglio, gruppi di adolescenti in sella alle loro biciclette, armati di pennelli, guanti e carta vetrata, perlustreranno la città a caccia di luoghi da abbellire e colorare.

“Piazza Ragazzabile è un’occasione importante per socializzare e prendere parte alla vita della nostra comunità. Infatti, durante le settimane estive, i ragazzi e le ragazze non realizzeranno solo interventi di riqualificazione urbana, ma si formeranno anche sulle tematiche ambientali attraverso laboratori e workshop” spiega l’Assessore alle Politiche per i Giovani Davide Guida. “A chi si ostina a dipingere i giovani come disinteressati del bene comune si potrà rispondere mostrando le colorate panchine diffuse per la nostra Moncalieri”.

Riqualificazione urbana grazie alle nuove generazioni

Un’attività di riqualificazione urbana che vede, quindi, al centro le nuove generazioni, alle quali viene data la possibilità di scegliere che volto dare alla loro città; il tutto in coerenza con gli obiettivi ecologici dell’agenda 2030 dell’ONU e con le direttive del Next Generation EU. Piazza Ragazzabile prevede attività di pulizia di aree verdi e spazi pubblici, recupero di elementi di arredo urbano, laboratori formativi su tematiche ambientali.

Per i partecipanti è previsto un rimborso spese e la consegna di un attestato di partecipazione. L’attività, realizzata da MoncalieriGiovane in collaborazione con l’Associazione Jonathan, sarà presentata lunedì 12 giugno alle ore 18 al Centro Polifunzionale don PG Ferrero in via Santa Maria 27 bis. Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 13 giugno.

È possibile iscriversi visitando il sito www.moncalierigiovane.it e compilando il modulo scaricabile.