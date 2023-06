Sanità, Valle in tackle su Cirio: “Il Piemonte come la Juve: dal primo al settimo posto”

Un tackle duro, come sui campi di calcio. Sceglie proprio un esempio che arriva dal mondo del pallone Daniele Valle (Pd), vice presidente del Consiglio regionale, per attaccare sulla questione sanità Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

“Il Piemonte? Come la Juve: in pochi anni è sceso dal primo al settimo posto” ha affermato Valle, riferendosi alla graduatoria sui LEA. “A dirlo non è il Pd. A dirlo non è neppure il Presidente Cirio, stranamente afono quando non si devono fare annunci. Imitando una squadra di calcio della nostra città abbiamo abbandonato lo scudetto (2017, Giunta Chiamparino) e ora ci accontentiamo di un posto in Conferenze League” ha proseguito Valle.

“Ma al di là della posizione in graduatoria, colpisce la débâcle sul versante dei servizi territoriali (ma la pandemia non ci aveva insegnato che è indispensabile potenziare la medicina del territorio?) ed il punteggio più basso in Italia per quanto riguarda le liste d’attesa. Lo abbiamo detto più volte e ora lo ripetiamo: i risultati straordinari sbandierati da Cirio e Icardi sui tempi di attesa sono fasulli. Ce lo dicono i cittadini che ogni giorno scrivono al portale della campagna del Pd Stop liste d’attesa denunciando l’impossibilità di prenotare visite ed esami, ce lo dicono gli operatori del Cup regionale, ora lo certifica anche il Governo Meloni che dobbiamo ringraziare per l’obiettività che non ha sconti alla Giunta amica di Cirio” è l’attacco mosso dal dem.

“Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: sono due le azioni necessarie per invertire la rotta, ovvero più assunzioni stabili e realizzazione di nuovi ospedali. Ora di fronte alla fotografia del ministero della Sanità speriamo che Cirio si riconnetta con la realtà e passi dagli annunci ai fatti concreti” ha concluso Valle.