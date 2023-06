Scomparso da sei giorni a Oropa: si cerca un Torinese di 59 anni

Ricerche in corso nella conca di Oropa per un Torinese di circa 59 anni che, dalla giornata del 30 maggio, non ha più dato notizie di sé. A dare l’allarme familiari e amici che hanno perso ogni contatto con il loro caro.

Da ieri sera, 3 giugno, è stato attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse con la posa del campo base al Prato delle Oche. Sembra, infatti, che lo scomparso frequentasse molto la zona ed era molto conosciuto tra i ristoratori. Inoltre, stando alle prime informazioni raccolte, la sua auto sarebbe stata rimossa lo scorso 2 giugno dalla Polizia Locale perché parcheggiata in un’area vietata. Da lì sarebbero partiti alcuni accertamenti che hanno portato alla scoperta della sua scomparsa.

Sul posto stanno operando Guardia di Finanza e Carabinieri, insieme a Vigili del Fuoco, squadre AIB e unità cinofile. Si sta valutando anche l’impiego dell’elicottero non appena le condizioni meteo lo consentiranno.