Spacca il vetro di un taxi parcheggiato e rovista al suo interno: arrestata una donna di 37 anni

Una donna è finita in manette dopo essere stata sorpresa mentre frugava all'interno di un taxi parcheggiato tra corso Vercelli e via Gottardo . A vederla, è stato un passante che ha avvertito la Polizia.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la vettura con il finestrino laterale rotto, mentre all'interno tutto era sottosopra. Sul sedile anteriore dell’auto c'era un tombino, prelevato poco distante da lì e utilizzato probabilmente per sfondare il vetro.

Gli agenti hanno pertanto proceduto all’arresto per tentato furto pluriaggravato e per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagata, sino alla sentenza definitiva.