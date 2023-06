Malamovida a San Salvario, tempo scaduto per il Comune. Lo Russo: "Nuovi luoghi per il divertimento notturno"

Tempo scaduto. La Corte di Appello aveva dato sei mesi al Comune di Torino per risolvere il problema della malamovida di San Salvario . La sentenza emessa a novembre 2022 era chiara: 200mila euro di risarcimento per i residenti del quartiere per i danni da rumore molesti. E metà 2023 come termine ultimo per fornire delle soluzioni concrete per abbassare i decibel.

Lo Russo: "Responsabilità non possono essere scaricate solo sulle spalle dei sindaci"

Nuovi luoghi per la movida

Sul fronte delle azioni concrete Lo Russo annuncia che entro una decina di giorni la Giunta approverà ulteriori misure di contrasto alla malamovida. "Stiamo concludendo - ha spiegato - la predisposizione di un atto che sarà approvato a metà giugno, nel quale si da una risposta puntuale alla sentenza".

Tra le misure l'individuazione di nuovi luoghi per il divertimento notturno, così come "un piano di governo per la notte" con azioni concrete da mettere in campo. "È evidente che questa questione non può essere lasciata alla giurisprudenza e ai tribunali: richiede una revisione, anche normativa, di quelli che sono i poteri dei sindaci relativamente al rilascio delle licenze commerciali e sulla pianificazione commerciale, così come credo sia utile individuare forme di maggiore raccordo per il presidio del territorio".