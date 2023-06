Il 209° anniversario dei Carabinieri nel nome di Mauro, colpito dalla bici ai Murazzi: “Non smettete di tifare per lui”

Allo Stadio Primo Nebiolo si è tenuta la celebrazione per il 209° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Sul campo delle piste di atletica all'interno del Parco Rignon, battaglioni e associazioni militari hanno sfilato a partire dalle 10 di questa mattina, mentre sugli spalti colleghi, cittadini e invitati hanno assistito alla cerimonia sotto il sole battente.

Ha aperto la festa la lettura del messaggio del Presidente Sergio Mattarella, seguito dal discorso del Comandante della legione Piemonte e Valle d'Aosta Antonio Di Stasio. Tra i carabinieri decorati di medaglia durante la premiazione, anche chi ha portato all'arresto dei cinque ragazzi accusati di tentato omicidio per aver colpito Mauro Glorioso, a gennaio scorso, con una bicicletta lanciata giù dai Murazzi.

I genitori di Mauro, Stefania e Giuseppe Glorioso, hanno ricevuto un abbraccio e un mazzo di fiori dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dal sindaco Stefano Lo Russo. "Non smettete di fare il tifo per Mauro", ha detto la mamma nel suo intervento. Poco prima, quattro studenti dell'Istituto Agnelli avevano letto il tema vincitore del concorso bandito dall'Arma sul bullismo, proprio in seguito a quella vicenda: una lettera rivolta a Mauro.