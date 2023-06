Insegnanti di sostegno di serie B? I lavoratori della zona "Cissa" protestano questa mattina a Pianezza

E' fissato per le 9 di questa mattina (e fino alle 14) l'appuntamento per lo sciopero e la manifestazione che vede coinvolte le lavoratrici dell’educativa scolastica delle scuole del territorio del Consorzio C.I.S.S.A. (Comuni di Pianezza, Alpignano, Druento, S. Gillio, La Cassa, Val Della Torre, Givoletto e Venaria Reale).

Il ritrovo è davanti alla sede del C.I.S.S.A., in via San Pancrazio 63 a Pianezza. Si tratta di un'iniziativa indetta congiuntamente da CGIL-FP e CUB Sanità.

Le educatrici, educatori, OSS, dipendenti della coop. Valdocco, svolgono in forma esternalizzata le stesse funzioni degli insegnanti di sostegno, in favore degli allievi con bisogni speciali, che frequentano le scuole pubbliche e paritarie. Ricevono però un trattamento fortemente peggiore.

Come spiegano i sindacati nella nota ufficiale diffusa in vista della protesta, "In caso di assenza del bambino disabile le educatrici/ori devono tornare (o restare) a casa senza retribuzione, non viene loro riconosciuto il tempo di spostamento tra una scuola e l’altra, il tempo di preparazione di materiali didattici e lezioni, di passaggio di consegne e informazioni agli altri insegnanti e così via".





"La responsabilità di questo trattamento - prosegue la nota - ricadono sia sulla Cooperativa che sullo stesso Consorzio, che hanno rifiutato, anche in sede di trattativa presso la Prefettura di Torino di accogliere le richieste delle lavoratrici.

Nel nuovo “capitolato d’appalto”, pubblicato dal Consorzio, sono state ribadite le stesse problematiche criticate precedentemente dalle educatrici/ori e dalle OO.SS. CGIL FP e CUB Sanità".