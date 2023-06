"L’autoriparatore di oggi e le profonde trasformazioni del mercato: come essere protagonisti del cambiamento”: convegno a Envi Park

Le Confederazioni regionali dell'Artigianato (Confartigianato Imprese Piemonte, Cna Piemonte e CasArtigiani Piemonte) hanno organizzato un convegno dal titolo: "L’autoriparatore di oggi e le profonde trasformazioni del mercato: come essere protagonisti del cambiamento” che si svolgerà sabato 10 giugno presso Environment Park (sala Kyoto).

Le Confederazioni Artigiane del Piemonte hanno dedicato in questi ultimi anni una particolare attenzione al comparto dell'Autoriparazione, consapevoli del processo di trasformazione del mercato in atto che coinvolge l'intero comparto (dalla transizione sostenibile della mobilità alla riqualificazione del personale e all'ammodernamento delle attrezzature) e delle difficoltà che le imprese stanno affrontando per continuare a stare su un mercato sempre più complesso (dal rincaro dei costi energetici a quelli dei materiali di ricambio).

A ciò si aggiunge, in particolare per le Carrozzerie, un ulteriore elemento di criticità rappresentato dal fatto che le imprese ormai da anni sono costrette ad operare in una situazione di mercato caratterizzata da una distorsione del principio di libera concorrenza.

Infatti, oltre alle difficoltà sopra richiamate che hanno limato i margini di redditività di tutte le imprese dell’Autoriparazione, quelle del comparto delle Carrozzerie si ritrovano nell’ormai annosa situazione di dover subire passivamente un contesto di mercato caratterizzato da un abuso di posizione dominante delle compagnie assicurative - perché di fatto di tale si tratta considerati i comportamenti scorretti messi in atto da più compagnie - oltre che da un abuso di dipendenza economica che le stesse compagnie pongono in essere nei confronti delle imprese di carrozzeria convenzionate.

Per fare argine al fenomeno diffuso delle "canalizzazioni" dei sinistri, le tre Confederazioni regionali dell'Artigianato hanno concertato con il Gruppo Consiliare "Lega Salvini Piemonte" una Proposta di legge al Parlamento di “Modifica al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)”.

Questa proposta verrà illustrata durante i lavori del convegno, in occasione del quale verranno altresì presentati gli esiti dello studio commissionato al Politecnico di Torino sull'attuale situazione del mercato delle imprese di Autoriparazione nelle sue varie componenti (meccatronica, carrozzeria, ecc.) e sul suo prossimo trend di sviluppo.

Infine, verrà data attenzione alle iniziative di sostegno alle imprese messe in atto dalla Regione Piemonte, con la quale continua un proficuo rapporto di continua collaborazione.

PROGRAMMA

Ore 9 Welcome coffee e registrazione partecipanti

Ore 9,30 Apertura dei lavori - Delio Zanzottera, Segretario Regionale CNA Piemonte

“Le prospettive del mercato dell’Autoriparazione: gli esiti della ricerca commissionata al Politecnico di Torino dalle Confederazioni regionali dell’Artigianato”

Introduzione di Luca Massenz a nome delle Confederazioni regionali dell’Artigianato

Prof. Silvano Guelfi, Economia e Organizzazione Aziendale, Politecnico di Torino

Ore 10,30 “La Proposta di Legge a tutela delle Carrozzerie”

Introduzione di Alessio Cochis a nome delle Confederazioni regionali dell’Artigianato

D.ssa Sara Zambaia , Consigliere Regionale del Piemonte e Vice Presidente della III° commissione del Consiglio Regionale

Ore 11,30 “L’Autoriparatore e il posizionamento sul mercato”

Introduzione di Giorgio Calvi a nome delle Confederazioni regionali dell’Artigianato

Prof. Silvano Guelfi, Economia e Organizzazione Aziendale, Politecnico di Torino

Ore 11,45 “Le politiche della Regione Piemonte a sostegno del comparto artigiano”

Introduzione di Francesca Coalova - Segretario Regionale Casartigiani Piemonte

Dott. Andrea Tronzano, Assessore Regionale allo Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese della Regione Piemonte

Ore 12,30 Chiusura dei lavori - Carlo Napoli, Segretario Regionale Confartigianato Imprese Piemonte

Parteciperanno ai lavori:

Michele Quaglia - Presidente Federazione Autoriparazione Confartigianato Piemonte

Loredana Porcelli - Presidente Regionale Carrozzieri Confartigianato Piemonte

Claudio Piazza - Presidente Regionale Installatori GPL/Metano per autotrazione Confartigianato Piemonte

Dino De Santis - Presidente Regionale Centri di Controllo Confartigianato Piemonte

Francesco Circosta - Presidente Nazionale Meccatronica Cna

Silvano Gecchele - Presidente Regionale Carrozzerie Cna Piemonte

Edmondo Grosso - Presidente Regionale Gommisti Cna Piemonte