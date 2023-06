Una speranza in più per i disoccupati: nasce il centro lavoro in Circoscrizione 5

Da oggi, martedì 6 giugno, il Centro lavoro di Torino avrà un nuovo sportello decentrato nella Circoscrizione 5. Oltre alla sede centrale in via Braccini 2, agli uffici decentrati di Strada Comunale di Mirafiori 7 e via Carrera 81, anche in via Stradella 192 sarà collocata una nuova sede. Aumentando il numero delle sedi, la Circoscrizione 5 ha l'obiettivo di avvicinare i servizi ai cittadini e facilitarne l'accesso. Un'opportunità in più per chi cerca occupazione

Il Centro Lavoro di Torino è un servizio della città messo a disposizione per le persone in cerca di occupazione. La Circoscrizione 5 ha lavorato insieme al Comune di Torino, dando spazio a idee nuove, il Presidente della Circoscrizione 5 Enrico Crescimanno: "Abbiamo voluto fortemente l'ubicazione in quest'area strategica della circ 5. Richiesta accolta dall'Assessore per il lavoro Gianna Pentenero”. Crescimanno: "Ottima iniziativa"