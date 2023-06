A Villa Chiuminatto, lo spettacolo "Music is Woman" per sostenere le donne vittime di violenza

La Fondazione BuonoLopera organizza "Music is a Woman”: uno spettacolo di danza, musica e teatro a sostegno di Casa Benefica, realtà che opera a Torino dal 1889 e che si occupa di supporto ai minori, alle donne vittime di violenza e alle famiglie. L'evento del 10 giugno prende il nome da un verso della poesia del celebre compositore jazz Duke Ellington, che verrà recitata nel corso del doppio appuntamento che avrà come filo rosso una storia d’amore.

Nella cornice di Villa Chiuminatto, la voce narrante di "Music is a Woman”, come un pifferaio magico, accompagnerà con le sue parole gli spettatori in un sentiero musicale, eseguito dal Lil Darling Quartet, sul quale balleranno i danzatori del Centro Danza Royal di Torino dietro la direzione artistica di Elena Delmastro che afferma “la scelta di unire più arti per raccontare questa serata è nata dall'esigenza di rendere ancora più forte il messaggio di speranza, di rinascita, di positività, che vogliamo lasciare a tutte quelle donne che incontriamo sul nostro cammino”.

In Villa Chiuminatto, che per questo spettacolo si trasformerà in un vero e proprio teatro itinerante, gli ospiti assisteranno alla perfetta armonia che esiste fra musica, parola e danza espressiva grazie al canto di Lil Darling, le parole dell’attrice Alessia Olivetti e le gesta dei ballerini. I quadri artistici che verranno attraversati saranno storie di “donne per le donne” nella speranza di offrire momenti emozionanti ma anche di riflettere sulle diverse forme di rispetto reciproco, di amore, e “non amore”, che si possono incontrare lungo il cammino della vita.