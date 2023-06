A Nichelino successo per la Giornata Sportiva Studentesca della Solidarietà: raccolti fondi per l'Ugi

Il grande cuore di Nichelino batte forte per aiutare chi è in difficoltà. Ieri, lunedì 5 giugno, si è svolta la 31esima edizione della Giornata Sportiva Studentesca della Solidarietà. E' stato un successo che ha coinvolto bambini e bambine delle scuole del territorio in diverse attività: corsa, percorsi di mobilità motoria, labirinti di orienteering e molto altro.

Raccolti oltre 3500 euro per l'Ugi

"Ancora una volta, attraverso lo sport, abbiamo sostenuto una causa importante: i 3.550 euro raccolti durante l'evento, infatti, verranno devoluti in beneficenza all'UGI - Unione Genitori Italiani contro i tumori dei bambini", ha sottolineato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti e a chi ha reso possibile l'iniziativa, con una menzione speciale per gli assessori Francesco Di Lorenzo e Alessandro Azzolina.