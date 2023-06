Al via la riqualificazione di corso Belgio, i peri sostituiranno gli aceri. Da lunedì il 15 diventa bus

Corso Belgio cambia volto. Prenderanno il via a metà giugno gli interventi di rinnovo delle alberate sull'arteria che attraversa Vanchiglietta, con il 15 che da lunedì diventerà bus. Il cantiere, come quello degli scorsi mesi di corso Umbria, verrà finanziato con i fondi React Eu.

Su corso Belgio la componente arborea, che risale al 1949, è fortemente danneggiata, tra radici schiacciate dalle auto in sosta, rami potati forzatamente per consentire il passaggio dei tram e alberi a fine del ciclo di vita.

Negli ultimi anni tra caldo, vecchiaia ed altre cause sono stati tagliati quasi 150 piante sull'asse che collega corso Regina Margherita e il Lungo Po. Gli aceri verranno sostituiti con peri da fiori, riorganizzando lo spazio disponibile per il parcheggio per tutelare meglio il verde. A fronte di 242 abbattimenti, verranno piantati 269 nuovi alberi, con un saldo positivo.

Nelle scorse settimane diversi cittadini si sono mobilitati per difendere gli alberi che verranno rimossi. Sulle piante sono stati affissi dei cartelli che recitano: "Aiutami. Sono un acero sano, ma il Comune ha deciso di uccidere me e tutti gli altri alberi di corso Belgio". "Comprendo la preoccupazione dei torinesi - ha replicato l'assessore al Verde Francesco Tresso - ma è bene sottolineare che andiamo ad intervenire su alberi giunti a fine vita, quando la capacità di assorbire anidride carbonica diminuisce e aumentano i problemi di stabilità che porterebbero ad una loro caduta". "Non piantiamo più aceri - hanno aggiunto dagli uffici - perché non sono adatti a spazi così stretti. Questo tipo di alberi è poi stata inserita dalla Regione Piemonte nella black list perchè inquina gli ambienti naturali".

Dal 12 giugno il 15 diventa bus

In corso Belgio la prima tranche di interventi partirà a metà giugno e durerà fino a metà ottobre: si inizierà dal tratto tra corso Tortona e corso Brianza. Dal 12 giugno verrà disattivata la linea tram ed il 15 trasferito su gomma fino all'autunno 2023. Il cantiere della Città dovrebbe terminare prima, ma Gtt manterrà il pullman ancora per alcune settimane per altri lavori.

Salvi quasi tutti i parcheggi

La seconda tranche di interventi tra lungo Po Antonelli e corso Brianza, sarà nell'estate 2024. I nuovi alberi verranno piantati più vicini alle case, in modo da tutelarli maggiormente, e saranno circondati da un marciapiede protettivo. La buona notizia per i residenti e che le piantumazioni cancelleranno solo 8 parcheggi, in una zona da sempre carente di stalli. Attualmente sull’asse che attraversa Vanchiglietta ci sono 293 posteggi blu, più nove disabili.

Via Montesanto a senso unico

“Verranno demolite – spiegano dagli uffici – due banchine del tram della fermata Andorno, in disuso ormai da anni”. L’abbattimento del sedime rialzato permetterà così di guadagnare alcuni posteggi. L’ipotesi poi è di ricavare altri spazi per i veicoli “rendendo a senso unico via Montesanto”. Nella strada accanto alla bocciofila attualmente c’è un lato di parcheggi a pettine e l’altro in linea: l’idea è di convertire anche quest’ultimo a pettine, raddoppiando così i posti auto