Croce Rossa Italiala: le celebrazioni per la fondazione in piazza San Carlo

Tutto pronto per l'evento che celebrerà la fondazione della Croce Rossa Italiana. L'appuntamento è per sabato 10 giugno in piazza San Carlo e alle 11.30, quando sarà inaugurata la nuova unità mobile di CRI in presenza delle autorità. Il Comitato celebrerà la fondazione della Croce Rossa Italiana avvenuta il 15 giugno del 1864.