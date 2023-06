Paura in corso Lecce: il tram 13 si scontra con l'autoscala dei pompieri, feriti due passeggeri

Bruttissimo incidente, questa sera intorno alle 18.30, in corso Lecce angolo via Nicola Fabrizi. Un tram della linea 13 si è infatti scontrato con un'autoscala dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stato proprio il mezzo dei pompieri, che si è ribaltato in mezzo alla carreggiata, mentre il 13 ha deragliato.

Ferita, fortunatamente in modo lieve, una passeggera del mezzo pubblico, che è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Maria Vittoria. Ma ci sarebbe anche un secondo ferito. In ospedale per accertamenti, infine, uno dei vigili del fuoco che erano sul mezzo. Forti i disagi al traffico, con corso Lecce completamente paralizzato. Al momento le code arrivano da un lato fino a corso Regina Margherita e dall'altro fino a corso Peschiera. Le auto sono state deviate su corso Montegrappa.