I ricercatori di Unito indossano i panni di film-maker per Cinemambiente: “Per comunicare e uscire dall’ambito universitario”

I ricercatori di Unito indossano la veste di film-maker per Cinemambiente

Presentati i tre cortometraggi realizzati da dottorande e da dottorandi dell’Università di Torino di FI(na)LMENTE, il progetto realizzato nell’ambito del Festival CinemAmbiente e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Tre modi diversi di raccontare la scienza

Tre modi diversi di raccontare la scienza, dall’importanza della biodiversità, ai piccoli cambiamenti climatici fino alle capacità di relazione verso gli altri registrate dal nostro cervello. I titoli degli short movida sono: Pinguinanza, L’altro lato della strada, Qualche millesimo di secondo prima.

“Tradurre un linguaggio scientifico in linguaggio di tutti i giorni non è facile, è stato molto complesso ma anche stimolante” commentano i partecipanti del progetto.

“Il valore aggiunto è stato incrociare diversi ambiti di ricerca per comunicare qualcosa di comune e di urgente. Per noi ricercatori è un modo per uscire dall’ambito disciplinare e ci permette di aprirci di aprirci agli altri colleghi dottorandi”.

Il progetto Fi(na)lmente

Il progetto Fi(na)lmente nasce con lo scopo di promuovere l’utilizzo dei video come mezzo di comunicazione della ricerca scientifica. Grazie alla collaborazione tra la Scuola di Dottorato dell’Università di Torino, l’Associazione InToBrain e CinemAmbiente, quindici tra dottorande e dottorandi dell’Università di Torino sono state/i selezionate/i sulla base delle proposte presentate per partecipare ad un workshop intensivo dedicato alle basi del visual storytelling e del filmmaking.

Durante il workshop, curato dalla torinese Zenit Arti Audiovisive, dottorandi e dottorande, provenienti da tredici discipline diverse, hanno realizzato video divulgativi su tre temi di ricerca selezionati, collaborando con regie professioniste.

“Science Filmmaking Marathon”

L’iniziativa si ispira al “Science Filmmaking Marathon” organizzato dall’Università di Zurigo, evento che ha coinvolto alcuni dottorandi ed alcune dottorande in Neuroscienze dell’Università di Torino durante l’edizione del 2022.

Durante l’evento di giovedì, sono stati anche proiettati i tre video realizzati in occasione della Filmmaking Marathon di Zurigo. Si tratta di Fifty Shades of Green, Twenty Words e Pack-Body - A game of Mobility.