Il 16 Giugno si terrà presso il Talent Garden di Torino il MARKETERs Reaction 2023: Beyond labels un evento per sensibilizzare sul tema dell’inclusività in ambito marketing e comunicazione.

IL TEMA

L’evento affronta un tema sociale attuale. Verrà trattata l’inclusività sotto diversi aspetti: dalla disabilità fino all’importanza di un pensiero culturale, passando per tutte le sfaccettature della gender fluidity. Tematiche che hanno una sempre più forte presenza all'interno delle campagne marketing e della cultura aziendale di molte realtà. L’inclusività è la reazione a una società in cambiamento o la causa del cambiamento stesso?

TIMELINE e OSPITI

I lavori della giornata apriranno ufficialmente alle 17:00 con l’accredito, poi l’evento si articolerà in diversi speech incentrati sui macro-temi come disability e diversità.

I partecipanti all’evento avranno la possibilità di fare community e networking, riceveranno all’ingresso un welcome kit e potranno approfittare dei momenti di ristoro godendosi cibo e bevande offerti dagli sponsor.

L’evento inizierà alle 17:00 con l’accredito e si concluderà alle 21:00 circa con un buffet finale. I partecipanti avranno anche la possibilità di partecipare a un quiz con premi offerti dai nostri sponsor.

IL FORMAT

MARKETERs Reaction è il format di eventi del MARKETERs Club Torino che analizza le azioni e le reazioni della società a un avvenimento o tema.

Le iscrizioni al MARKETERs Reaction 2023: Beyond labels sono ufficialmente aperte. Per partecipare all’evento iscriviti al form https://bit.ly/MReaction23-MP

L’evento è gratuito per i soc* MARKETERs Club, mentre è di 5 euro a titolo di donazione per le persone non affiliate. Per maggiori informazioni e saperne di più sull'evento, visitate i nostri canali social.

