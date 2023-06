Rai: Lega: "Il nostro obiettivo resta la riduzione del canone"

“Siamo soddisfatti dell’audizione, in commissione di Vigilanza, con i vertici Rai, sia in ambito industriale che editoriale. Un’interlocuzione che si presenta stabile e fattiva nel tempo. Apprezziamo molto l’impegno preso dall’ad Roberto Sergio di azzerare gli appalti esterni entro l’anno. Così come condividiamo appieno l’importanza di adeguare l’organizzazione dell’azienda ai tempi e ai modi di fruizione dell’era digitale nonché per la garanzia del pluralismo. Come Lega, il nostro obiettivo è e rimane quello di ridurre il canone Rai, che oggi è a spese degli italiani, fino al suo totale azzeramento. Le bollette dell’elettricità sono già troppo care: è giusto offrire un’informazione trasparente e obiettiva rispondendo, al contempo, alle esigenze dei cittadini”. Così i componenti della Lega in Vigilanza Rai: Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Tilde Minasi ed Elena Murelli, a margine dell’audizione dei vertici dell’azienda.