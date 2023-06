Ance Giovani premia il progetto green della scuola Rita Levi Montalcini di Torino

Il 7 giugno 2023 il Gruppo Giovani imprenditori Ance Piemonte Valle d’Aosta ha premiato gli studenti della classe 3 C dell’Istituto Rita Levi Montalcini di Torino che hanno partecipato all’ottava edizione di Macroscuola, il concorso promosso dai Giovani imprenditori edili Ance e rivolto alle scuole secondarie di primo grado sul tema “Rigenerazione verde”.

Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni regionali, la scuola di Torino, con il progetto per la riqualificazione delle aiuole di Piazza Benefica, si è classificata al secondo posto a livello nazionale, garantendosi un premio di 4 mila euro.

Nello specifico il progetto secondo classificato prevede un intervento di rinnovamento sulle quattro aiuole centrali della piazza, attorno alla Fontana dei Fiori - oggetto di riqualificazione da parte del Comitato Verde Cit Turin lo scorso 26 marzo – e propone ulteriori interventi di sostenibilità ambientale per l'intera piazza.

La piazza, luogo centrale dell’intero quartiere, non è al momento adeguatamente valorizzata come fulcro per la popolazione residente. I ragazzi si sono fatti portavoce del lavoro svolto dal Comitato e la Circoscrizione ha manifestato la volontà di trasformare il loro progetto in una realtà concreta.

“Gli studenti sono stati chiamati a ideare e sviluppare progetti di riqualificazione di aree dismesse o abbandonate per restituirle alla comunità come luoghi di aggregazione e svago – ha commentato Andrea Cavallari, Presidente Giovani Ance Piemonte Valle d’Aosta. – Si sono dedicati con entusiasmo e originalità alla progettazione dando un contributo concreto alla costruzione di un futuro sostenibile.”

Il concorso Macroscuola rientra nelle iniziative portate avanti dai Giovani Imprenditori Ance che da sempre guardano al futuro con grande ottimismo, convinti che le nuove generazioni siano il motore del cambiamento e che le idee innovative e sostenibili dei giovani possano trasformare il nostro modo di concepire e costruire le città.

L'iniziativa ha coinvolto oltre 2.000 studenti provenienti da tutto il paese che hanno abbracciato con passione la sfida della "Rigenerazione Verde". Dopo una selezione a cui hanno preso parte 120 scuole, sono stati 11 i progetti finalisti presentati all’Ance. Ad aggiudicarsi il primo premio le classi II E e II G dell’Istituto comprensivo di Silvi Marina, con un progetto di riqualificazione della piazza Padre Pio, a Silvi Marina, seguito da Torino con il progetto di riqualificazione di Piazza Benefica e da Montorio (Ve) con il recupero di varie aree in prossimità dei corsi d’acqua del paese.

“Gli interventi sono stati selezionati valutando la loro fattibilità e la concreta opportunità di realizzazione. Siamo estremamente soddisfatti poiché abbiamo già riscontrato l'interesse delle Amministrazioni locali. Auspichiamo che il sogno di questi ragazzi di contribuire a costruire un mondo più sostenibile diventi una realtà. Ringraziamo le Amministrazioni locali per il sostegno dimostrato e per l'entusiasmo nell'accogliere i progetti dei giovani”, conclude Cavallari.

Alla premiazione degli studenti di Torino, oltre a Laura Di Perna - dirigente scolastica dell’Istituto, alla Prof.ssa Daniela Urso, ad Andrea Cavallari - Presidente Giovani Ance Piemonte Valle d’Aosta, a Giulio Mantellero – Presidente Giovani Ance Torino, a Donato Iannece - Componente Gruppo Formazione Ance Giovani Nazionale sono intervenuti Massimo Giacosa – Presidente Comitato Verde Cit Turin, Francesco Tresso - Assessore al Verde Comune di Torino e Francesca Troise – Presidente Circoscrizione III.