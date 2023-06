La Casa del Teatro apre l'Arena estiva: il cartellone riparte con il pluripremiato "Pigiami"

La stanza da letto di un adulto che, nella quiete della sera, scopre il piacere di ridiventare bambino; un luogo dove curiosità reciproca e tenerezza si alternano in una girandola che ha il colore dominante di una nuova amicizia. Tutto questo è "Pigiami", che in 40 anni e con oltre duemila repliche in tutto il mondo è diventato un vero e proprio classico del teatro per bambi e ragazzi. Un evergreen che invita a non perdere mai la voglia di giocare e sognare.

Sarà questo magico spettacolo ad aprire, sabato 10 giugno, la stagione estiva della Casa del Teatro, nella speciale location dell'Arena. E con un invito speciale da parte dell'organizzazione al pubblico: "Venite in pigiama a vedere lo spettacolo!".

SPETTACOLI D’ESTATE prevede, nei fine settimana, oltre 20 appuntamenti di teatro, magia e danza, pensati principalmente per le famiglie ma anche per i ragazzi e gli adulti. "La Casa del Teatro è un luogo aperto", dichiara il direttore artistico Emiliano Bronzino, "abitato dal nostro pubblico, dalle bambine e dai bambini, dalle ragazze e ragazzi, dalle famiglie che trovano da noi un punto di riferimento culturale, di svago e di aggregazione. Per questo ci impegniamo a proporre ogni anno un palinsesto che offra spettacoli, oltre alle diversificate attività formative, che sia quindi un’opportunità per giocare, crescere e stare insieme".

PIGIAMI è firmato da Nino D’Introna, Graziano Melano e Giacomo Ravicchio, con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci. Andrà in scena sabato 10 alle 20.45 e domenica 11 alle 18.

Da domenica 11, alle 11, ritornano i dieci capitoli, dedicati a diversi temi ecologici, di L’ALBERO DEI REGALI NEL BOSCO DELLE FIABE, il gioco teatrale interattivo della Fondazione TRG che coinvolge i bambini presenti tra il pubblico invitando alcuni di loro a partecipare alla situazione rappresentata dagli attori-narratori.

Gli appuntamenti di danza, targati Compagnia EgriBiancoDanza, una delle realtà più interessanti di questa forma d’arte con cui la Casa del Teatro collabora da tempo, sono per venerdì 16 giugno ore 20.45 con APPARIZIONI, sei differenti quadri di danza sulla percezione dell’animo umano rispetto a eventi, persone, sogni e pensieri che pervadono la nostra vita, e sabato 8 luglio ore 20.45 con L’ARENA IN DANZA, un fastoso Gran Gala Estivo che presenta estratti dei più celebri balletti del proprio repertorio.

In Spettacoli d’Estate c’è anche spazio per il divertimento e la meraviglia con gli spettacoli del Circolo Amici della Magia. Il primo appuntamento è per domenica 18 giugno alle 18 con IL TRUCCO C’È MA NON SI VEDE… con Natalino Contini, spettacolo a metà strada tra magia e cabare. Poi domenica 9 luglio alle 18 è la volta di BABY MAGIC SHOW con Trik & Trak, spettacolo che trasporta i bimbi in un mondo di magia e fantasia dove si creano giochi con foulard colorati, fiori che appaiono e scompaiono e simpatiche gag che coinvolgono sia i grandi che i piccini. Infine domenica 16 luglio alle ore 18 si esibiscono Beppe Brondino & Madame Zora' in LA PORTA DELLA MAGIA, uno spettacolo in cui il pubblico assiste a giochi di mentalismo e di telepatia, manipolazione di oggetti, fino all’attesissimo numero di sand art, l’arte di creare immagini oniriche attraverso la manipolazione di granelli di sabbia.

Doppio appuntamento nei sabati 1 e 22 luglio alle 20.45 con LIBERI TUTTI e l’improvvisazione teatrale di Teatrosequenza, spettacolo in cui è il pubblico, opportunamente sollecitato, a fornire spunti, aneddoti, parole, idee, per la costruzione delle storie inventate, sviluppate, e realizzate, senza un copione, direttamente sul palco. Per i più piccoli domenica 2 luglio alle 18 va in scena IL CANTO MAGICO DELLA FORESTA di Artisti Associati, una favola divertente e gioiosa, ambientata nella foresta dell’Africa nera, che è un invito all'ascolto dei suoni che ci circondano e un esempio per i bambini su come ogni difficoltà si possa superare con impegno e perseveranza. Mentre sabato 15 luglio alle ore 20.45 arriva la comicità per adulti di LA FELICITÀ È UNO SCHIAFFO di Teatro della Caduta, uno spettacolo con Giorgia Goldini sulla felicità.

Dopo la pausa di agosto, domenica 3 settembre alle 17 Alfa Teatro Compagnia Marionette Grilli presenta GIANDUJA FRADIAVOLI di e con Marco Grilli, spettacolo di burattini che racconta di come Belzepin, stufo di prendere sempre bastonate da Gianduja durante gli spettacoli, chiami in suo aiuto il grande diavolo Belzebù, padre di tutti i diavoli dell'inferno. La domenica successiva, 10 settembre alle 17, sarà la volta di GIANNI RODARI - Filastrocche e favole al telefono di Assemblea Teatro a cura di Angelo Scarafiott.

A chiudere la rassegna estiva sarà domenica 17 settembre alle 17 lo spettacolo interattivo LA PIRAMIDE INVISIBILE Alla scoperta dell’Antico Egitto di Fondazione TRG/Teatro della Caduta, di e con Francesco Giorda che, nella veste di un bizzarro archeologo, conduce il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo.

INFO: TRG - CASA del TEATRO RAGAZZI e GIOVANI Corso Galileo Ferraris 266

Biglietti 8-6 euro, tel. 011/19740280 - biglietteria@casateatroragazzi.it