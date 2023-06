Rivoli, la Festa Europea della Musica apre la rassegna Rivoli Beach

L’inizio dell’estate si celebra con la Festa Europea della Musica a Rivoli con Rivoli Beach.



Anche quest’anno Città di Rivoli e Consorzio TurismOvest hanno programmato un’estate ricca di appuntamenti, tra cultura, musica, divertimento e promozione del territorio. Si parte come da tradizione con la Festa Europea della Musica, alla sua sedicesima edizione, in programma a Rivoli da venerdì 16 a domenica 18 giugno (venerdì 20,30-24, sabato 16-24, domenica 16,30-19,30).

La città di Rivoli ripropone un evento internazionale nato in Francia nel 1982 e che, a partire dal 1995, coinvolge contemporaneamente numerose città: una grande festa popolare gratuita, aperta a tutti i generi musicali con concerti ed esibizioni in contemporanea nelle vie e nelle piazze della città. L’invito è quello di uscire e farsi coinvolgere dalla musica e dal divertimento.



Un’intensa tre giorni con un programma ricchissimo che vede in calendario una cinquantina di appuntamenti.

Tutto si apre con un’anteprima sabato 10 giugno, alle 21 in piazza Mafalda di Savoia, con il “Fashion concert”, tra moda, musica e mitologia.

Da venerdì 16 si entra poi nel vivo della Festa. Tra tanti appuntamenti che coinvolgeranno molte zone della città e, novità di quest’anno, anche piazza San Rocco.



Dal weekend successivo torna invece Rivoli Beach, a cura della Città di Rivoli e di TurismOvest, con la sua quarta edizione: un programma ricco di musica, sport e intrattenimento fino a fine luglio pensato per divertire i turisti e chi rimane in città. Campi da beach volley, area gioco e relax, concerti e spettacoli per bambini, e tanta musica, per un’estate che si preannuncia davvero ricca. Anche in questo caso ci saranno delle anteprime, con l’area gioco e sport all’aperto al Parco Salvemini, possibile grazie alla collaborazione con alcune palestre e associazioni sportive della città, operativa già dal 12 giugno così come gli appuntamenti dei Giardini di Palazzo Piozzo di Rosignano che ospiteranno concerti, conferenze e spettacoli già dal 10 giugno.

Per info e aggiornamenti sul programma: www.turismovest.it