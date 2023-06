San Francesco al Campo: Vado al MAXimo contro la SLA

Nasce domenica 11 giugno questo bellissimo concerto a scopo benefico per sostenere la fondazione Ursla di Novara e aiutare la ricerca contro la sclerosi laterale amiotrofica.

Il concerto nasce per mantenere una promessa fatta a Max qualcuno che oggi non è più con noi ma che avrebbe voluto fortemente questo evento e quindi noi manteniamo le promesse.

Nella splendida cornice della piazza San Francesco d'assisi si svolgerà una festa che ci aiuterà a sostenere la ricerca con tantissima musica e divertimento un evento che darà spazio e voce anche alle testimonianze dei medici e dei tantissimi ospiti che si racconteranno sul palco intervistati da Ketty Carraffa giornalista e opinionista Mediaset.

Aprirà lo spettacolo una giovanissima e talentuosa artista nostrana Lucrezia Vigna che ci farà emozionare già dal principio, ci sarà una bellissima esibizione corale dei bambini delle scuole primarie di San Francesco al campo che siamo sicuri farà nascere un sorriso a tutti, proseguiremo la serata con tantissimi artisti, Frio giovanissimo artista italo brasiliano, Alex Perry, Ghepo, Giampaolo Risi e Nello Fiorillo artisti eccezionali che con grande cuore sono accorsi per la ricerca. Ospite d'onore della serata il plurivincitore di San Remo Aleandro Baldi che in esclusiva per noi presenterà il suo nuovo lavoro live.

Per chiudere la serata un esplosione con il Re delle notti di Torino Bruno Power e i dj di HiTMania Dance T&S un djset da paura che siamo sicuri ci porterà dritti a raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissati.

Vado al MAXimo è un’esperienza da vivere completamente per questo ci sarà anche un area food e beverage per non perdere nemmeno 1 minuto il costo di ingresso della serata sarà di 10 euro con biglietteria in loco una piccolissima cifra per un grande traguardo!!

Vi aspettiamo domenica 11 giugno 2023 in piazza San Francesco d'Assisi a San Francesco al campo...Manteniamo insieme questa promessa.