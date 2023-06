Nuova gestione Torino-Ceres: dal 12 giugno il treno diventa bus

Dal 12 giugno la linea ferroviaria SFMA Torino – Ceres sarà gestita con un servizio sostitutivo di bus per consentire i lavori di interconnessione alla rete nazionale e in particolare i lavori di realizzazione del tunnel di collegamento in corrispondenza della stazione Rebaudengo. La nuova linea ferroviaria consentirà un collegamento veloce da Torino e da tutta la vallata all’Aeroporto di Caselle e al Passante ferroviario.

Le fermate dei bus lungo il percorso si trovano in prossimità delle stazioni ferroviarie a Germagnano, Ciriè, San Maurizio, Caselle, Borgaro, Venaria, Porta Susa. Le restanti sono collocate in punti facilmente raggiungibili per ragioni di viabilità. Sul servizio sostitutivo saranno validi gli abituali biglietti e abbonamenti normalmente acquistati per la tratta ferroviaria. Le biglietterie delle stazioni di Venaria, Ciriè e Lanzo saranno operative fino al 10 giugno. Dal 26 giugno sarà operativa la biglietteria di Rivarolo.