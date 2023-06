Dopo la fiera del disco ora tocca a quella del fumetto. Con una raccolta fondi a favore degli alluvionati dell'Emilia Romagna

Spazio, si diceva, anche al mondo delle figurine, con ben tre iniziative a cura di Associazione Figurine Forever: la novità assoluta della figurina in occasione dei 40 anni della band torinese de Gli Statuto, e poi nella collana Fumetto Card la straordinaria partecipazione alla Fiera del Fumetto di Alessandra Rostagnotto disegnatrice della figurina a fumetto di Secondo Casadei realizzata in collaborazione con la Famiglia Casadei. Queste due figurine sono collegate al progetto Adotta Con La Figurina ed in particolare alla raccolta fondi a favore degli aiuti per la recente alluvione in Emilia Romagna. Dopo il grande successo della prima edizione, sarà inoltre disponibile, in anteprima, la figurina solidale Celebrative Sticker del "Capitano dei capitani" Giorgio Ferrini in collaborazione con la Famiglia Ferrini ed il Museo del Grande Torino e delle Leggenda Granata.