Teatro Alfieri, il "Cabaret" di Arturo Brachetti aprirà una stagione all'insegna dei musical e dei grandi show [FOTO E VIDEO]

Dicevamo dei musical , che fanno da colonna portante nel cartellone e che comprendono anche 4 nuove produzioni firmate proprio dalla Fabrizio di Fiore Entertainment e che faranno al loro "prima" proprio all'Alfieri prima di partire in tournée. Ma non solo: arriveranno anche spettacoli di prosa e brillanti e grandi show , con protagonisti nomi conosciutissimi dal grande pubblico. In tutto, 73 titoli, compresi alcuni di danza . Tra gli artisti presenti: Barbara D'Urso, Lorenza Mario, Garryson, Debora Caprioglio, Corrado Tedeschi, Margherita Rebeggiani, Sergio Muniz, Miriam Mesturino, Baz, Anastasia Kuzmina, Daniele Bianconi, Claudio Insegno, Federico Perrotta, Piero Di Blasio, Paolo Hendel, Antonio Grosso, Antonio Milo e Adriano Falivene.

Cabaret, Grease, Aggiungi un posto a tavola, Chicago, Fame - Saranno Famosi, Sister Act ma anche Rapunzel, Piccole Donne, A Christmas Carol e la super novità Mare Fuori . E' all'insegna dei musical, quelli classici da Broadway ma anche grandi novità, per un pubblico adulto ma anche per famiglie, la nuova stagione del Teatro Alfieri . La prima ideata e gestita interamente dalla FdF Entertainment di Fabrizio di Fiore , che ha acquistato il teatro - insieme al Gioiello - dalla famiglia Mesturino e da Torino Spettacoli.

La "prima" assoluta tocca ad Arturo Brachetti, sicuramente l'artista numero uno a Torino ma anche vanto per l'Italia in tutto il mondo. Sarà lui - insieme a una straordinaria Diana Del Bufalo - il protagonista di Cabaret, dal 10 ottobre proprio all'Alfieri. Ma il riconoscibilissimo ciuffo di Brachetti tornerà anche più avanti nella stagione: portarà infatti di nuovo all'Alfieri il suo spettacolo Solo, capace di un sold out dietro l'altro anche nell'anno appena concluso.

In scena anche alcune produzioni della famiglia Mesturino e di Torino Spettacoli, per dare un segno di continuità con il passato. E questo vale tanto per l'Alfieri quanto per il Gioiello, dove tornerà il campione di incassi Forbici&Follia, ammesso che ci sia ancora qualche torinese a non averlo visto.

"Torino è una città pazzesca dal punto di vista del pubblico teatrale", spiega il direttore artistico Luciano Cannito, "C'è tanta voglia di teatro. Noi siamo abituati a Roma dove i teatri cercano di 'rubarsi' il pubblico, qui abbiamo notato alcune sere il pienone da noi ma anche in altri 3 o 4 grandi teatri cittadini. E' incredibile, vuol dire che il pubblico non è sempre lo stesso che si sposta, ma è un pubblico che si differenzia, che sceglie, che ha sete di teatro". A confermare questa teoria, la serata organizzata all'Alfieri giovedì sera proprio per presentare la stagione. "Era tutta esaurita - spiega Cannito - e non ce lo aspettavamo. Ma poi la gente è rimasta fino alle 2 di notte per acquistare già gli abbonamenti e i biglietti per l'anno prossimo".

Il tema scelto per la stagione? "L'infinito possibile", "perché crediamo - spiega Cannito - che da tremila anni il teatro sia in grado di inventare mondi infiniti".

PER TUTTE LE INFORMAZIONI:

www.teatroalfieritorino.it

www.teatrogioiellotorino.it