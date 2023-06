A Torino torna la Cinema Summer School, la scuola estiva dedicata ai ragazzi appassionati di film e videomaking

Una bella opportunità per trascorrere l'estate in modo divertente e originale senza rinunciare alla creatività e all'apprendimento: è pronta a tornare a Torino, infatti, la Cinema Summer School, la scuola estiva per ragazzi appassionati di film e videomaking. Il progetto, promosso dall'associazione culturale Babelica in collaborazione con Arci Torino e UCCA Nazionale, è giunto alla sua 7° edizione.

Una scuola estiva dedicata al cinema

La Cinema Summer School consiste in un percorso di 3 settimane (frequentabili singolarmente, ndr), andrà in scena dal 12 al 30 giugno e avrà luogo al Cinema Teatro Maffei di via Principe Tommasto 5, nel quartiere di San Salvario. Grazie a diverse collaborazioni attivate sul territorio, inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di vivere esperienze diversificate presso la scuola di musica “Galleria dei suoni”, l'EnviPark di Parco Dora, il Museo del Cinema e le Gallerie d'Italia: qui, ad esempio, si svolgeranno workshop ispirati alla mostra di J.R.: “I ragazzi – spiegano gli organizzatori - impareranno a raccontare storie per immagini, ad utilizzare app gratuite di gestione e montaggio video, sperimenteranno il doppiaggio, assisteranno a un casting e tantoa ltro e, soprattutto, scopriranno come utilizzare i loro dispositivi mobili in modo intelligente ec reativo”.

Gli obiettivi