I lavoratori nella stanza dei bottoni delle aziende: la Cisl Piemonte lancia la raccolta firme per una legge ad hoc

I lavoratori avranno voce in capitolo nelle decisioni delle aziende per cui lavorano? La Cisl Piemonte lancia la campagna per la raccolta firme per una proposta di legge, con primo firmatario proprio il segretario generale, Alessio Ferraris: l'obiettivo - con un'attività che si protrarrà per i prossimi 6 mesi - è di portare avanti una proposta di legge di iniziativa popolare, già depositata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, sulla “Partecipazione al Lavoro - per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori”.

Lavoratori nei cda e utili a ai dipendenti