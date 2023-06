Domenica 18 giugno, Ar.c.a. e il tour guidato alla villa romana di Almese, alla villa romana di Caselette e all'area Primavalle

Domenica 18 Giugno in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio Archeologico, la Villa romana di Almese ospiterà un’esposizione delle opere dell’artista valsusina Letizia Durandetto. Valsusina DOC nasce e cresce tra le montagne della Val Cenischia per poi spostarsi alla ricerca del sole in bassa Valle. Appassionata fin da sempre di disegno, riscopre questa scintilla pochi anni fa utilizzando la sua creatività per liberare le emozioni. Il suo intento è trasmettere messaggi di gioia e pace espressi con delle immagini tutte al femminile dove è immancabile un'esplosione di colori e il collegamento con gli animali e la natura.

Inoltre, la Villa romana di Almese e la Villa romana di Caselette vi aspettano per scoprire come vivevano i romani in Valle di Susa nel primo secolo d.C. Tornando indietro nel tempo sarà possibile entrare nelle stanze delle ville e immergersi nell’atmofera di due dei più importanti complessi residenziali extraurbani di epoca romana in Piemonte.

I tour guidati, condotti dagli archeologi e dai volontari dell’associazione Ar.c.A. di Almese, porterà alla scoperta dell’architettura e della cultura romana nel periodo di vita delle due Ville.

La Villa romana di Almese sarà visitabile dalle 16 alle 19 con la prima visita in partenza alle 16 e la seconda alle 17.30.

La Villa romana di Caselette sarà visitabile dalle 16.30 alle 19.30 con la prima visita in partenza alle 16.30, la seconda alle 17.30 e l’ultima alle 18.30.

Sarà anche possibile partecipare al tour gratuito, guidato da un naturalista, dell’Area Primavalle. Situata alle pendici del Monte Musinè, ospita numerose specie di animali e vegetali rari a livello nazionale e regionale che la rendono una delle aree piemontesi di maggiore biodiversità. Una vera e propria “oasi xerotermica” che comprende anche i Laghi Superiore e Inferiore di Caselette.

L’Area Primavalle, con punto di ritrovo presso la Villa romana di Caselette, sarà visitabile dalle 16,30 alle 19.30 con la prima visita in partenza alle 16,30 mentre la seconda è prevista alle 18.

La giornata è promossa dall'associazione Ar.c.A. (Arte, Archeologia e Cultura ad Almese) con il patrocinio del comune di Almese, il patrocinio del comune di Caselette, in collaborazione con Fondazione Magnetto, Finder S.p.A., Univoca, Tesori d’arte e cultura alpina, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e la Città Metropolitana di Torino.

Per informazioni arca.almese@gmail.com – tel. 342 060 13 65