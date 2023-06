L'Ordine della Fenice Templari di Sant'Egidio organizza il 13° torneo di scherma medievale e tiro con l’arco antico

L’Associazione di Volontariato Storico Culturale “Ordine della Fenice Templari di St. Egidio ODV” è lieta di invitare la cittadinanza al 13esimo torneo di scherma medievale e tiro con l’arco antico in programma a Testona, Moncalieri, al Parco Lancia l’1 e il 2 luglio. Nella stessa occasione sarà anche possibile assistere a una rievocazione storica con battaglie e combattimento in armatura, spettacoli equestri, di musici e giocoleria di fuoco.

L’Associazione di Volontariato Storico Culturale “Ordine della Fenice Templari di St. Egidio ODV” di Moncalieri, nasce nel 2004 per rappresentare il periodo storico nel quale vissero i Cavalieri Templari della Magione di St. Egidio a Moncalieri, l’ordine aveva avuto in donazione nel 1196 dal Vescovo di Torino Arduino di Valperga il ponte sul Po con l’obbligo di ricostruirlo e riaprirlo al traffico, che divenne un passaggio obbligatorio della via Francigena tra Asti e Torino.

Il gruppo si occupa, oltre alla rievocazione storica della nascita di Moncalieri, degli usi e costumi della vita dell’epoca e dei valori cavallereschi che resero così misteriosi ed affascinate il medioevo.

Inoltre il gruppo organizza duelli di spade medioevali, tiro con l’arco antico, cene medioevali, il medesimo ha avuto il piacere di esibirsi in numerose rievocazioni storiche in Italia: Torino e Provincia, Milano, Aosta, Seborga, Venezia (Noale), Piacenza, Pavia e in Toscana ecc. e all’estero: Francia, Svizzera, Germania e a Malta.