Parco dello Sport e dell’Educazione Ambientale al Meisino, ok dalla Circoscrizione 7

Il Consiglio della Circoscrizione 7 è stato chiamato per la prima volta ad esprimersi con un voto sul progetto del Parco dello Sport e dell’Educazione Ambientale al Meisino. Il parere sul progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato votato favorevolmente dalla maggioranza, accogliendo tuttavia ulteriori richieste e aggiunte, avanzate per mezzo di due emendamenti di Sinistra Ecologista, di cui uno sottoscritto anche da Torino Domani.



“Per noi resta un problema di fondo la scelta di quell’area per l’intervento, perché questa sottende che la natura abbia senso soltanto se al servizio dell’uomo. Ciò risulta tuttavia deciso dal mese di agosto dello scorso anno, senza preventivi confronti in sede istituzionale a causa delle tempistiche del bando PNRR”, spiega Ilaria Genovese, capogruppo di Sinistra Ecologista in Circoscrizione Sette e firmataria degli emendamenti presentati durante la discussione e approvati dalla maggioranza, con i quali si richiedono garanzie sulla stesura di un Regolamento partecipato del Parco e sulla creazione di un Comitato Gestione, su un piano di manutenzione dettagliato, sulla fruizione degli impianti sportivi nel rispetto del principio di accesso libero e gratuito, sul coinvolgimento della cittadinanza anche nelle fase di cantiere.



“Occorre cambiare a monte l’approccio con cui si interviene sullo spazio pubblico - aggiunge ancora Genovese - soprattutto quello di valenza ecosistemica, oggi frutto di una visione che secondo noi è superata di fronte a una realtà sociale e ambientale in rapido peggioramento”.



“Oggi il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla Giunta comunale è un progetto nettamente diverso da quello inizialmente presentato al Ministero e per questo ringraziamo gli assessori competenti, che hanno tenuto conto delle mobilitazioni della cittadinanza e delle prescrizioni ricevute dagli enti preposti alla salvaguardia ambientale del Meisino”, afferma Alice Ravinale, capogruppo di Sinistra Ecologista in Comune. “Conclusa la fase preliminare del progetto, porteremo anche in Consiglio Comunale le nostre richieste relative alla futura gestione del parco, in cui vanno garantiti oltre alla massima attenzione alle prescrizioni ambientali anche seri processi partecipativi, e alla manutenzione dello stesso. Riteniamo infatti che ci sia ancora bisogno di chiedere garanzie su questo progetto, al di là del superamento delle criticità ambientali iniziali”, sottolinea la capogruppo rossoverde.



“Ci auspichiamo che l’iter dei progetti futuri possa partire con un piede diverso, anche traendo spunto dall’esperienza del Parco dei Meisino e lavoreremo in questa direzione”, concludono Genovese e Ravinale.