Alla Cavallerizza, la mostra "La Luna Bambina": il mondo attraverso l'incanto dell'arte contemporanea

Fino al 10 settembre, nella suggestiva Manica del Mosca del Complesso della Cavallerizza, Paratissima ospita “La Luna Bambina”, la mostra collettiva a cura di Francesca Canfora e Laura Tota che indaga temi attuali e contemporanei con un linguaggio ludico rivolto ai più piccoli, ma al contempo capace di stupire l’immaginazione degli adulti.

La Luna è un corpo celeste grande migliaia di chilometri, da lontano questo etereo satellite sembra minuscolo e fragile, tanto da non riuscire a immaginarne le reali dimensioni: a volte, ci pare di poterla catturare e mettere comodamente in tasca, come se fosse una biglia.

A suscitare la stessa impressione sono spesso i bambini, così piccoli, delicati e indifesi, ma portatori di energie, visioni, sogni e futuri grandiosi, spesso neanche lontanamente prevedibili: li guardiamo, li proteggiamo, spesso non consapevoli della loro capacità di leggere il presente e di immaginare il futuro. Luna e Bambini, condividono una mutevolezza e una straordinaria grandezza che giocano spesso a nascondino con la nostra reale percezione del tempo e dello spazio.

Una Luna Bambina, come quella che compare tra i versi e le filastrocche semiserie di Gianni Rodari, perché solo i più piccoli, che possiedono immaginazione, purezza e la capacità di immaginare e sperare l’impossibile sono gli unici a meritare un tale paragone.

La mostra intende essere luna, ma anche bambina, rivolgendosi con fantasia e meraviglia a un pubblico di giovanissimi per rivelare loro non solo l’incanto e lo stupore con cui l’arte contemporanea è capace di raccontare la realtà e i sogni, ma anche, attraverso l’espediente artistico, evidenziare importanti temi attuali in modo ludico e leggero. Ecologia, giustizia sociale, inclusione, razzismo e sostenibilità sono solo alcuni degli argomenti che verranno affrontati come in un gioco, in modo immediato e spontaneo. Lievi e a prima vista divertenti, ma cariche di contenuto educativo ed etico come in una filastrocca o una fiaba, le opere in mostra accompagneranno i più piccoli in un magico mondo dai colori arcobaleno in cui parlare però di “cose da grandi” utilizzando sempre il giusto linguaggio a loro più vicino.

Per info: https://www.paratissima.it/la-luna-bambina/