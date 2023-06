Marco e Mauro sul palco del Parco Dora Live 2023

Marco e Mauro ospiti al Parco Dora Live 2023. Il duo salirà sul palco della rassegna estiva di quartiere con lo spettacolo "Badola" il 22 giugno alle ore 21.

Sono diventati l’emblema di un “certo” Piemonte, quello che ride di gusto, anche dei difetti che gli sono propri. Si fecero conoscere con La sai l’ultima? Ma non hanno mai dimenticato il dialetto e sono cresciuti arrivando ad allestire spettacoli articolati, sempre con un susseguirsi di situazioni paradossali. "Badola" è lo spettacolo in cui Marco e Mauro entrano in contatto con il pubblico in maniera diretta. Una sorta di “Greatest Hits”, di hit parade dei pezzi migliori del duo, che ogni anno viene integrato da nuove situazioni comiche. Molteplici sketches attraverso personaggi sempre attuali e momenti musicali ironici ma anche riflessivi. Uno show sempre nuovo e sempre estremamente attuale che prende spunto dagli eventi quotidiani e di attualità trasformandoli in pura comicità. Con una terza protagonista sul palco: l'improvvisazione.

“Il nostro modo di fare cabaret è incentrato sulla terra che ci ha visto nascere e crescere: il Piemonte. E sui piemontesi, coi loro pregi e i loro difetti, con quello che sono e quello che vorrebbero essere. E non ci dimentichiamo il dialetto, che impreziosisce i nostri spettacoli, aggiunge effervescenza e dà efficacia alle battute”.

Per info: https://www.parcocommercialedora.it/eventi/parco-dora-live-2023-2/