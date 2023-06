Scoprire l'Egitto durante le giornate europee dell'archeologia

La civiltà dell'antico Egitto da sempre affascina e incuriosisce non solo gli studiosi del settore ma anche le famiglie e i bambini. In concomitanza con le Giornate Europee dell’Archeologia, la casa editrice Lisianthus Editore presenterà un libro-gioco per ragazzi che offre un modo nuovo, immersivo e dinamico per comprendere ogni aspetto della vita quotidiana nell'antico Egitto. Proprio in questi giorni, infatti, dal 16 al 18 giugno, si svolgono le giornate europee dell’Archeologia. L'occasione perfetta per studiosi e appassionati che desiderano scoprire la ricerca e il patrimonio archeologico.

Sabato 17 giugno, alle ore 17:30 , nella sala espositiva comunale "Gino Vanzi", in via Mensa, 34 a Venaria Reale si terrà la presentazione del libro "Festa di compleanno nell'antico Egitto – a casa di Tuya". L'evento, organizzato da Lisianthus Editore con il patrocinio della città di Venaria Reale, la Pro Loco Altessano Venaria Reale e La Storia e i personaggi del territorio, rappresenta l'occasione per scoprire curiosità e abitudini dell'antica civiltà che da sempre esercita il suo fascino particolare.

Ambientato nell’antico Egitto, Festa di compleanno nell’antico Egitto – A casa di Tuya racconta le vicende della moglie di un ricco funzionario del Re del Nuovo Regno impegnata nell’organizzazione della sua festa di compleanno. La trama è il filo conduttore che porta il lettore a conoscere personaggi particolari e interessanti che a loro volta introducono aneddoti e curiosità sulla vita quotidiana nell’antico Egitto. I giovani lettori si trovano così a vestire i panni di volta in volta dei vari personaggi in scena: scriba, cuoco, sarto, gioielliere e maestro di musica, imparando la realtà delle singole attività. Anche la struttura del testo è molto originale: all’interno di ogni capitolo si trovano dei quiz divertenti e curiosi, mentre al fondo del libro la sezione Approfondimenti scava a fondo su curiosità storiche molto appassionanti.

All'evento saranno presenti le due autrici, Donatella Andriolo e Donatella Spagnotto, archeologhe presso il museo Egizio di Torino.

In Italia, le Giornate Europee dell'Archeologia sono organizzate dal Ministero della cultura - Direzione Generale Musei e Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio.