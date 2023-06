"Torino deve essere più digitale, anche con le multe". Firrao: "Chiediamo che siano scaricabili tramite spid"

"Ricevere un multa non è mai piacevole, dover perdere mezza giornata per pagarla fa ancora più arrabbiare", ha detto in Consiglio comunale il capogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. "Ci sono tutti i mezzi tecnologici per consentire ai cittadini di poter scaricare una multa in formato digitale tramite spid o tramite la pec. Può anche essere un incentivo per spingere quelli che non lo hanno ancora fatto a procurarsi una spid".