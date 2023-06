Uffici per 1.200 dipendenti e un giardino urbano: la caserma Amione diventa la nuova Cittadella della PA

Al via il bando di progettazione per la riqualificazione della caserma Amione, che diventerà la nuova Cittadella della Pubblica Amministrazione.

Situato in piazza Rivoli 4, lo stabile è di proprietà dell'Agenzia del Demanio che oggi ha pubblicato una gara in scadenza il 10 agosto per il recupero della struttura. Estesa su una superficie totale di circa 28 mila mq, la Caserma Amione sarà oggetto di un articolato intervento che prevede, da un lato, il restauro della porzione storica sottoposta a vincolo e, dall’altro la riqualificazione di un’ampia area retrostante. Qua verranno realizzati nuovi edifici, immersi in 16 mila mq destinati al verde.