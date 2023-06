Maltempo, ancora disagi: anche i treni sono rallentati a causa di alcuni allagamenti

Il maltempo continua ad abbattersi, almeno per tratti della giornata, su Torino e provincia. Immancabili i disagi alla circolazione e al traffico.



Ma se ieri era toccato soprattutto alle strade, con incidenti e chiusure di alcune arterie, questa mattina alcuni problemi si segnalano sui collegamenti ferroviari. Per esempio sulla linea Sfm3, dove alcuni allagamenti hanno rallentato le corse dei convogli causando ritardi e difficoltà.

Chiusa la statale 589 dei laghi di Avigliana

Inoltre, sulla strada statale 589 ‘dei laghi di Avigliana’ è provvisoriamente chiuso il tratto al chilometro 30,050, a Pinerolo in provincia di Torino, a causa dell’allagamento di un sottopasso. Sul posto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.



L’allagamento di questo sottopasso non è una novità. È già successo più volte. L’ultima il primo maggio, dopo l’abbondante pioggia del giorno precedente. In quel caso Anas aveva promesso la pulizia dei canali di scolo per ovviare al problema.



Sulla strada statale 589 ‘dei laghi di Avigliana’ è provvisoriamente chiuso anche il tratto al km 5,300 a Trana, a causa dell’allagamento della carreggiata per il maltempo.

A causa delle forti piogge, la Sp 198 dir 1 tra Almese e Casellette in località Grangiotto è chiusa per allagamento e tracimazione di fango e pietre. L’acqua si è riversata anche sulla Sp 24, sempre nel territorio di Caselette al km 21+750, che al momento è aperta e può essere percorsa con molta attenzione.

Il personale della Viabilità è sul posto, sta monitorando la situazione e intervenendo.

Problemi in strada Castelvecchio a Moncalieri

Il maltempo delle ultime ore ha causato un doppio cedimento su strada Castelvecchio, in precollina a Moncalieri, cosa che ha spinto il Comune a chiudere completamente la via al traffico per ragioni di sicurezza. Per fortuna, nessun problema per le famiglie che abitano nella zona della chiusura.