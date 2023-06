Rissa al Ferrante Aporti: tre agenti sono rimasti contusi

Ennesima rissa, oggi, al carcere minorile Ferrante Aporti di Torino. Protagonisti alcuni detenuti maggiorenni e altri minorenni. Tre agenti sono rimasti contusi per sedare gli animi e hanno avuto bisogno di ricorrere alle medicazioni esterne.

"L'Istituto ormai è palesemente in stato di abbandono", spiegano le organizzazioni sindacali Osapp ed FNS Cisl. Il Direttore si reca al minorile da Bari soltanto per qualche giorno al mese. In servizio è presente solo un unico Ispettore, oltre al Comandante del Reparto e vi sono più di 10 Agenti che sono distaccati in altre sedi del Centro-Sud Italia".

Continuano i sindacati: "Chiediamo al Dipartimento di Giustizia Minorile di mandare urgentemente un rinforzo consistente almeno 10 unità e 2 sottufficiali. La nostra preoccupazione è alle stelle e non ci stanchiamo di continuare di chiedere aiuto anche alla Politica perché intervenga urgentemente, il pochissimo personale che è rimasto al minorile di Torino è veramente allo stremo delle esangui forze".