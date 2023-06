A Nichelino e Moncalieri nasce l'associazione politica "In Comune"

A Nichelino e Moncalieri, le due città maggiori della cintura sud di Torino, nasce l'associazione politica “In Comune”.

Valentina Cera e Riccardo Bruno i due portavoce

Dal lavoro politico ormai pluriennale di Nichelino in Comune prende forma uno spazio politico dal basso, aperto ed inclusivo. L’esperienza politica si allarga in termini territoriali e di partecipazione. Sono due i portavoce di “In Comune” Valentina Cera e Riccardo Bruno, giovane attivista di movimenti ambientalisti e associazioni sociali.

Giustizia sociale e climatica le stelle polari

Le stelle polari che guidano i rosso verdi dell’area di Torino sud restano la giustizia sociale e la giustizia climatica, con la volontà di prendersi cura con impegno e dedizione della società.

Il percorso già intenso e solido con liste sorelle come Sinistra Ecologista Torino prosegue, avendo come riferimento in Parlamento l’Alleanza Verdi Sinistra con il parlamentare del territorio Marco Grimaldi.