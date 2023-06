Più sicurezza per i pedoni in via Pianezza: attraversamento rialzato previsto all'angolo con Corso Lombardia

In via Pianezza, all'angolo con Corso Lombardia, verrà collocato un attraversamento pedonale rialzato. La richiesta è stata fatta dai consiglieri del Movimento 5 stelle in Circoscrizione 5, che ha accolto l'interpellanza all'unanimità e ha presentato la proposta al Comune.



In quel punto gli automobilisti sono soliti passare a gran velocità, come ha spiegato il presidente della 5 Enrico Crescimanno, per questo la circoscrizione ha ritenuto importante un intervento. Un dosso non è stato preso in considerazione a causa del passaggio della linea 59 GTT.



Nel corso della riunione della seconda commissione, quella riguardante l'urbanistica, gli architetti del Comune e l'assessore Tresso hanno indicato l'inizio del 2024 come possibile periodo in cui inizieranno i lavori, in seguito all'ottenimento dei fondi e dei permessi necessari.