Venaria, luci sul futuro dell'impianto sportivo dell'ex area San Francesco (chiuso da quasi 10 anni)

Finalmente un passo avanti per il futuro del campo sportivo nell'ex area San Francesco, a Venaria. Un tema che si dibatte da anni, per una zona molto sentita in città. È stato presentatooggi il progetto per la riqualificazione con la costruzione di un nuovo impianto sportivo, con la società URCA srd come soggetto aggiudicatario del bando per il progetto di recupero edilizio-funzionale.

La struttura, caratterizzata dalla possibilità di esercitare diverse attività fisiche quali il basket, la pallavolo, il tennis, il calcio a 5, il padel e il beach volley, il beach tennis/foot volley, sarà realizzata nello spazio in via Guarini 63, angolo corso Machiavelli, chiuso dal novembre 2014, a seguito delle note vicende giudiziarie, a cui succedettero i pesanti atti vandalici e lo stato di abbandono attuale.

Ubicato in una zona semi centrale ad alto potenziale di frequentazione, con la presenza di un importante complesso scolastico nelle vicinanze, il parco Salvo D’Acquisto, una efficace rete di trasporti pubblici, un centro commerciale, la viabilità adeguata, è concepito con l'obiettivo di fornire alla comunità locale un moderno centro che soddisfi le esigenze di appassionati di sport e atleti di tutte le età e livelli di abilità, con la presenza di una combinazione di strutture all'avanguardia e un innovativo design.

La pianificazione degli interventi è programmata in un periodo massimo di due anni dalla firma del contratto sul diritto di superficie (che avverrà entro l’anno 2023).

Le somme necessarie per la costruzione dell’impianto sono esclusivamente a carico dei privati che hanno vinto il bando. L'investimento è di 1,2 milioni ripartiti tra capitale proprio e finanziamento bancario. Inoltre, è previsto un canone da versare alla città di 485mila euro. La concessione per il diritto di superficie è di 20 anni, dopodiché l’impianto tornerà nelle disponibilità del Comune in qualità di proprietario, così come realizzato.

La riqualificazione prevede:

• la costruzione di un campo polifunzionale che possa essere utilizzato per basket, calcio a 5, pallavolo e tennis;

• la costruzione di n° 6 campi da padel, di cui 4 coperti e 2 scoperti;

• la costruzione di n° 3 campi da beach volley/beach tennis/foot volley (con copertura per il periodo invernale);

• un'area gioco attrezzata per i più piccoli;

• la sistemazione dei passaggi e la creazione di aree verdi;

• la ristrutturazione del basso fabbricato già esistente che ospiterà una reception, un bar/ristorante, un corner shop per la vendita di materiali inerenti alle attività fisiche esercitate, uno o due studi per professionisti di supporto alle attività sportive e 4 spogliatoi.

Saranno disponibili un ampio parcheggio esterno ed uno di minori dimensioni all’interno, per garantire un facile accesso ai frequentatori del luogo.

"Sono estremamente entusiasta di questo innovativo progetto - commenta il sindaco, Fabio Giulivi -. Questo nuovo centro rappresenta un importante passo avanti nella promozione dello sport e del benessere nella nostra comunità. Con strutture all'avanguardia, incluso un edificio coperto per campi di padel e un bar ristorante accogliente, l'impianto offrirà un'esperienza completa per gli appassionati di sport e per coloro che desiderano trascorrere momenti di svago e socializzazione. Siamo impegnati a creare un luogo dove i cittadini possano coltivare le proprie passioni sportive, migliorare la loro salute e vivere uno stile di vita attivo. Sono certo che il nuovo San Francesco diventerà un'importante risorsa per tutto il territorio, ma soprattutto riqualifica un'area da troppi anni abbandonata ed in totale stato di degrado. Inoltre, è un ulteriore passo per portar a termine con una vittoria, la candidatura di Venaria Reale a European City of Sport 2025".